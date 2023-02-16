Лютий, 16 в 10:41

Російські війська намагатимуться взяти під контроль Бахмут на Донеччині до річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Про це в інтерв’ю ВВС заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

– Це місто обіцяли подарувати Путіну ще на його день народження 7 жовтня. Цього не сталось, щось інше відбулось у Криму, бахнуло. Ця країна живе річницями і датами, Росія – це ж країна-некрофіл, для них людина при житті нічого не варта. А коли померла, то має бути шана, – сказав Данілов.

Він наголосив, що у Росії зараз створюється низка приватних армій, і це шлях до нищення країни-агресора.

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– Путін знищив і нищить Росію. Вони цього ще не усвідомлюють, але Путін нищить РФ, він хотів побудувати нову імперію, а знищить її, – додав Данілов.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі найскладніша та найгарячіша ситуація – на Бахмутському та Вугледарському напрямках.

Однак українські захисники продовжують триматися і завдавати воргу максимальних втрат.