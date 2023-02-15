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Факты / Україна

Войска РФ атаками на Бахмут и Угледар пытаются отсрочить наступление украинских защитников — ГУР

Бедрак Виктория, редактор ленты
ЗСУ на полі бою
Фото: Генштаб ВСУ

Оккупанты, осознавая неизбежность наступления ВСУ, пытаются его отсрочить атаками на Бахмут и Угледар в Донецкой области.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в комментарии 24 каналу.

По словам Юсова, россияне понимают, что продолжение украинского контрнаступления и операции по освобождению наших территорий неизбежны. Силы обороны готовятся, и этот план будет воплощен в жизнь.

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– Поэтому враг спешит и сейчас продолжает делать крепкие атаки и по Угледару, и по Бахмуту, понимая, что наступление украинских сил неизбежно, пытаясь его сбить определенным образом, – сказал он.

Представитель ГУР отметил, что на востоке сейчас наблюдается обострение боевых действий. Войска РФ хотят выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей до конца марта.

– Мы видим, что они не могут выполнить поставленные задачи, однако это не значит, что дальнейших попыток не будет. У врага есть резерв, есть накопленная живая сила, правда, вместе с тем есть проблема с техникой и БК, — подчеркнул он.

Юсов также добавил, что нынешнюю активизацию захватчиков не следует сравнивать с полномасштабным вторжением, которое произошло в начале 2022 года.

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Источник: 24 канал
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