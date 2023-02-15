Войска РФ атаками на Бахмут и Угледар пытаются отсрочить наступление украинских защитников — ГУР
Оккупанты, осознавая неизбежность наступления ВСУ, пытаются его отсрочить атаками на Бахмут и Угледар в Донецкой области.
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в комментарии 24 каналу.
По словам Юсова, россияне понимают, что продолжение украинского контрнаступления и операции по освобождению наших территорий неизбежны. Силы обороны готовятся, и этот план будет воплощен в жизнь.
– Поэтому враг спешит и сейчас продолжает делать крепкие атаки и по Угледару, и по Бахмуту, понимая, что наступление украинских сил неизбежно, пытаясь его сбить определенным образом, – сказал он.
Представитель ГУР отметил, что на востоке сейчас наблюдается обострение боевых действий. Войска РФ хотят выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей до конца марта.
– Мы видим, что они не могут выполнить поставленные задачи, однако это не значит, что дальнейших попыток не будет. У врага есть резерв, есть накопленная живая сила, правда, вместе с тем есть проблема с техникой и БК, — подчеркнул он.
Юсов также добавил, что нынешнюю активизацию захватчиков не следует сравнивать с полномасштабным вторжением, которое произошло в начале 2022 года.