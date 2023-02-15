На Бахмутском направлении сложно, но мы держимся – Зеленский
Самая сложная и горячая ситуация на сегодня – на Бахмутском и Угледарском направлениях. Однако украинские защитники продолжают держаться и наносить максимальные потери врагу.
Об этом во время пресс-конференции в Киеве 15 февраля заявил президент Украины Владимир Зеленский.
– Самая сложная из всех ситуаций, которые есть на территории нашего государства, самая сложная и горячяя – именно в том (Бахмутском – Ред.) направлении. Я бы туда еще добавил Угледарское направление тоже, – сказал Зеленский.
По его словам, на Востоке Украины в целом непросто, но Бахмут не зря называют крепостью.
– К сожалению, крепость жива, я имею ввиду, из живых людей, такая живая стена. Такая дорогая эта война для истории нашего государства. Но вместе с тем, люди крепки, защищаются крепко, стоят, потому что понимают, что они крепость для того, чтобы Украина готовилась к деоккупации всех территорий. Они стоят крепко, выполняют свою задачу и уничтожают, наверное, это самое главное сегодня – уничтожают максимум врага, – добавил президент.
Глава Украинского государства подчеркнул, что находится на постоянной связи со всеми командующими.
Напомним, с 24 февраля 2022 года по 15 февраля 2023 года Силы обороны Украины ликвидировали около 139 770 российских военных.