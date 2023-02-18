Февраль, 17 в 22:17

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в пятницу, что “разумно быть готовым к длительной войне” в Украине, добавив, что союзники Киева будут оставаться вместе на протяжении всего времени.

Об этом он сказал в интервью Кристиане Аманпур на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности в Германии.

— Я думаю, что разумно быть готовым к долгой войне, и разумно дать Путину понять, что мы готовы просто оставаться все время вместе с Украиной, и что мы будем постоянно поддерживать страну, — сказал Шольц.

Канцлер подчеркнул, что союзники должны принять решение все вместе, “сказать это, что мы готовы делать это столько, сколько необходимо, и что мы сделаем все возможное”.

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Олаф Шольц, избегая называть конечную дату окончания войны, сказал, что единство украинских союзников удивило Путина.

— Я абсолютно уверен, что Путин никогда не ожидал, что будет такая объединенная Европа, и что будет такой объединенный мир. Он никогда не думал, что трансатлантическое партнерство будет работать так хорошо, — сказал он.

Канцлер Германии особо отметил Соединенные Штаты за их постоянную и жизненно важную поддержку.

— Мы просто делаем это вместе с нашими друзьями и партнерами, и особенно с Соединенными Штатами, — сказал Шольц, добавив, что он очень ценит “крепкий союз” своего правительства с США.

Ведущая Кристиане Аманпур спросила Шольца о передаче Украине еще большего количества танков Leopard 2.

Шольц сказал, что “очень скоро” будет развернуто еще больше танков вместе с обученными солдатами, но он предупредил, что многие партнеры Украины не в состоянии поставить самые современные модели боевых машин.

— Я узнал, что многие не в состоянии поставить самые современные вещи… но в тех, которые они поставляют, мы также окажем поддержку. Как вы знаете, есть также большое количество старых танков, которые мы поставим, — сказал Шольц.

В ответ на обеспокоенность по поводу сокращающихся запасов боеприпасов Шольц подчеркнул необходимость “постоянного производства наиболее важных видов оружия”, включая боеприпасы.

При этом канцлер добавил, что те страны-союзники, которые могут поставить боевые танки Украине, должны сделать это уже сейчас, поскольку в данном вопросе необходимо действовать быстро.