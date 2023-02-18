Лютий, 17 в 22:17

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив у п’ятницю, що “розумно бути готовим до тривалої війни” в Україні, додавши, що союзники Києва залишатимуться разом протягом усього часу.

Про це він сказав в інтерв’ю Крістіані Аманпур на щорічній Мюнхенській конференції з безпеки в Німеччині.

– Я думаю, що розумно бути готовим до довгої війни, і розумно дати Путіну зрозуміти, що ми готові просто залишатися весь час разом з Україною, і що ми будемо постійно підтримувати країну, – сказав Шольц.

Канцлер наголосив, що союзники мають ухвалити рішення всі разом, “сказати це, що ми готові робити це стільки, скільки необхідно, і що ми зробимо все можливе”.

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Олаф Шольц, уникаючи називати кінцеву дату закінчення війни, сказав, що єдність українських союзників здивувала Путіна.

– Я абсолютно впевнений, що Путін ніколи не очікував, що буде така об’єднана Європа, і що буде такий об’єднаний світ. Він ніколи не думав, що трансатлантичне партнерство буде працювати так добре, – сказав він.

Канцлер Німеччини особливо відзначив Сполучені Штати за їхню постійну і життєво важливу підтримку.

– Ми просто робимо це разом з нашими друзями і партнерами, і особливо зі Сполученими Штатами, – сказав Шольц, додавши, що він дуже цінує “міцний союз” свого уряду зі США.

Ведуча Крістіане Аманпур запитала Шольца про передачу Україні ще більшої кількості танків Leopard 2.

Шольц сказав, що “дуже скоро” буде розгорнуто ще більше танків разом із навченими солдатами, але він попередив, що багато партнерів України не в змозі поставити найсучасніші моделі бойових машин.

– Я дізнався, що багато хто не в змозі поставити найсучасніші речі… але в тих, які вони постачають, ми також надамо підтримку. Як ви знаєте, є також велика кількість старих танків, які ми поставимо, – сказав Шольц.

У відповідь на занепокоєння з приводу скорочення запасів боєприпасів Шольц наголосив на необхідності “постійного виробництва найбільш важливих видів зброї”, включно з боєприпасами.

При цьому канцлер додав, що ті країни-союзники, які можуть поставити бойові танки Україні, повинні зробити це вже зараз, оскільки в цьому питанні необхідно діяти швидко.