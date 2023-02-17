Февраль, 17 в 16:59

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что президент России Владимир Путин должен понять, что просчитался в своих надеждах на то, что Украину прекратят поддерживать из-за затягивания им войны.

Об этом он заявил во время Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, 17 февраля.

– Путин должен понять, что он просчитался, думая, что если он будет затягивать как можно дольше, то мы прекратим поддержку – этого не произойдет, – сказал Олаф Шольц.

В то же время он подчеркнул важность баланса между поддержкой Украины и предотвращением непреднамеренной эскалации, чтобы российско-украинская война не превратилась в конфликт между Россией и НАТО.

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Он выразил восхищение украинцами, которые ценой огромных жертв защищают свою свободу, и отметил, что Германия поддерживает их в этом и продолжит это делать “столько, сколько нужно”.

Канцлер напомнил, что ФРГ выделила на помощь Украине €12 млрд в прошлом году, а также – что она приняла более миллиона украинцев, бегущих от войны.

Шольц заявил, что Германия продолжит находить баланс между максимально возможной поддержкой Украины и недопущением эскалации между НАТО и РФ.

Он добавил, что “впервые в истории ядерное государство ведет империалистическую войну, что не имеет прецедентов”.

– Мы должны тщательно взвешивать все наши действия и обсуждать с союзниками. Это война непосредственно возле нас, это опасная война. Несмотря на срочность проблемы, осмотрительность – превыше скоропалительности. Единство – превыше действий в одиночку, – сказал Олаф Шольц.

По его словам, немцы сделают для поддержки украинцев все, что пообещали.

Также канцлер отметил важность привлечения к ответственности за совершение военных преступлений в Украине, что будет обсуждаться на конференции.

– Прочный мир без справедливости невозможен, – сказал Шольц.

Политик добавил, что Евросоюз поддерживает будущее членство Украины в ЕС, “в то время как тысячи россиян заплатили своими жизнями цену за войну Путина”.