Февраль, 17 в 17:59

Страны-союзники, которые могут поставить боевые танки Украине, должны сделать это уже сейчас. В данном вопросе нужно действовать быстро.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

– Те, кто может отправить такие боевые танки, действительно должны сделать это уже сейчас, — подчеркнул Шольц, заверив, что он будет “интенсивно агитировать”, чтобы союзники продвигались по поводу поставок.

По его словам, Германия готова содействовать, предоставляя логистику и пополняя боезапасы, а также обучая украинских военных.

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– Германия будет делать все, что в ее силах, чтобы сделать эти решения (по танкам, — Ред.) легче для партнеров. К примеру, обучая украинских солдат управлять танками или оказывая поддержку с точки зрения поставок и логистики… Я считаю это примером такого лидерства, которого каждый имеет право ожидать от Германии, и я прямо предлагаю это нашим друзьям и партнерам, — добавил Шольц.

В то же время канцлер ФРГ выразил мнение, что должен быть баланс “между предоставлением лучшей возможной поддержки Украине и избеганием непреднамеренной эскалации”.

– Я считаю, что мы поступим хорошо, если тщательно взвесим все последствия наших действий и тщательно скоординируем все ключевые шаги между союзниками… Осторожность должна иметь приоритет над поспешными решениями, – заявил Шольц.

Как известно, после длительных колебаний Германия позволила другим странам реэкспорт боевых танков Leopard 2 в рамках помощи Украине. Берлин также решил поставить для ВСУ одну роту этих танков.

В данный момент Польша, Норвегия, Канада и Испания укомплектовали батальон танков Leopard 2A4 для Украины. К коалиции присоединилась и Финляндия.

По прогнозам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, на первом этапе украинская армия могла бы получить от западных союзников от 120 до 140 боевых танков.