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Факти / Україна

Ударного угруповання немає: у ДПСУ розповіли, чи можуть росіяни піти в наступ із Білорусі

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
білоруська військова техніка
Фото: Depositphotos

Ситуація на українсько-білоруському кордоні залишається повністю контрольованою, проте за цим напрямком ЗСУ уважно слідкують, бо на території Білорусі перебувають російські підрозділи.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За його словами, попри можливі загрози, формування якогось ударного угруповання на території Білорусі прикордонники наразі не фіксують.

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– Однак такого ударного угруповання, яке могло б здійснити вторгнення на територію України на даний час ми не відмічаємо. Також не відмічають і наші підрозділи розвідки, які простежують ситуацію, – наголосив Демченко.

Речник Держприкордонслужби заявив, що російські військові на території Білорусі переважно знаходяться на навчальних полігонах.

Раніше аналітики ISW повідомили, що Кремль може залучити для своїх потреб частину білоруської оборонно-промислової бази, щоб переоснастити російську армію для затяжної війни проти України.

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