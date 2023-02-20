Ударного угруповання немає: у ДПСУ розповіли, чи можуть росіяни піти в наступ із Білорусі
Ситуація на українсько-білоруському кордоні залишається повністю контрольованою, проте за цим напрямком ЗСУ уважно слідкують, бо на території Білорусі перебувають російські підрозділи.
Про це в ефірі телемарафону заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
За його словами, попри можливі загрози, формування якогось ударного угруповання на території Білорусі прикордонники наразі не фіксують.
– Однак такого ударного угруповання, яке могло б здійснити вторгнення на територію України на даний час ми не відмічаємо. Також не відмічають і наші підрозділи розвідки, які простежують ситуацію, – наголосив Демченко.
Речник Держприкордонслужби заявив, що російські військові на території Білорусі переважно знаходяться на навчальних полігонах.
Раніше аналітики ISW повідомили, що Кремль може залучити для своїх потреб частину білоруської оборонно-промислової бази, щоб переоснастити російську армію для затяжної війни проти України.