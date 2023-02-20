Лютий, 20 в 11:15

Ситуація на українсько-білоруському кордоні залишається повністю контрольованою, проте за цим напрямком ЗСУ уважно слідкують, бо на території Білорусі перебувають російські підрозділи.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За його словами, попри можливі загрози, формування якогось ударного угруповання на території Білорусі прикордонники наразі не фіксують.

Зараз дивляться

– Однак такого ударного угруповання, яке могло б здійснити вторгнення на територію України на даний час ми не відмічаємо. Також не відмічають і наші підрозділи розвідки, які простежують ситуацію, – наголосив Демченко.

Речник Держприкордонслужби заявив, що російські військові на території Білорусі переважно знаходяться на навчальних полігонах.

Раніше аналітики ISW повідомили, що Кремль може залучити для своїх потреб частину білоруської оборонно-промислової бази, щоб переоснастити російську армію для затяжної війни проти України.