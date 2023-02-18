Февраль, 18 в 14:14

У российских оккупационных войск нет достаточно сил и средств для повторного вторжения в Украину с территории Беларуси в ближайшие две-три недели.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк в комментарии британскому телеканалу ITV news.

По его словам, военная разведка Украины круглосуточно мониторит ситуацию с войсками РФ на территории Беларуси, а также попытки Кремля полностью втянуть белорусов в полномасштабную войну против Украины.

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Черняк отметил, что белорусы пока что пытаются воздержаться от непосредственного участия в войне, несмотря на давление Москвы.

– Мы видим, что Беларусь вроде бы и поддерживает Россию и одновременно всеми способами пытается воздержаться от присоединения к войне. Мы также видим, насколько Россия на них давит, – рассказал представитель ГУР.

В то же время в военной разведке не исключают, что Кремль таки дожмет и заставит белорусскую армию принять участие во вторжении. Однако повторного нападения с севера не следует ожидать в ближайшие недели.

– По оценкам военной разведки Украины, белорусские военные будут вынуждены подчиниться приказам Лукашенко и могут быть привлечены к вторжению в Украину. Однако в ближайшие две-три недели ни сил, ни средств для вторжения с территории Беларуси у россиян нет, — подчеркнул Черняк.

На днях белорусский диктатор Александр Лукашенко объявил, что его армия может присоединиться к войне РФ против Украины, если кто-то нападет на Беларусь.

Известно, что совместные с Россией военные учения в Беларуси продлены еще на неделю. Они непрерывно длятся уже 43 недели.

Источник: ГУР Минобороны Украины, ITV news