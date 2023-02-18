Февраль, 18 в 6:31

Кремль может привлечь для своих нужд часть белорусской оборонно-промышленной базы (ОПБ), чтобы переоснастить российские вооруженные силы для ведения затяжной войны против Украины.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве 17 февраля заявил, что аэрокосмическая промышленность Беларуси готова производить штурмовики Су-25 для армии России при условии передачи российских технологий.

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Лукашенко также заявил, что белорусский государственный Минский автомобильный завод (МАЗ) начал производство компонентов для российского КАМАЗ. Также Беларусь готова помочь России производить электронные компоненты для замены импортных.

А еще самопровозглашенный белорусский президент Лукашенко также заявил, что Беларусь на 100% выполняет ряд соглашений о сотрудничестве в области обороны и безопасности.

По мнению аналитиков, дополнительные Су-25 и запчасти для грузовиков, вероятно, не являются критически важными для ведения долгосрочной войны.

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В ISW считают, что Кремль может реквизировать белорусские заводы и переоборудовать их для производства нужной военной техники.

Россияне также могут попытаться перепрофилировать российские заводы, которые приспособлены для производства Су-25 и грузовиков, для производства более остро необходимой техники.

Кремлю важно присоединить элементы белорусского промышленного комплекса для поддержки затяжной войны с Украиной, подчеркивают в ISW.