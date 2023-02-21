Бельгия учит украинских военных управлять подводными БПЛА

Февраль, 21 в 18:03

Министерство обороны Королевства Бельгия организовало для украинских военных учения по применению подводных беспилотных аппаратов, которые вскоре получат ВСУ.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Группа украинских военных прибыла в Бельгию в первой декаде февраля. Там свою поддержку бойцам выразила глава оборонного ведомства страны Людивин Дедондер.

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Военные проходят обучение в рамках Миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи в поддержку Украины (EUMAM Ukraine).

Ранее правительство Бельгии одобрило предоставление Украине пакета военной помощи на общую сумму €92 млн.

В него вошли ракеты для систем ПВО, противотанковые ракеты, пулеметы, винтовки, боеприпасы, гранаты, грузовики и бронированные джипы.