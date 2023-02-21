Бельгія навчає українських військових керувати підводними БПЛА
Фото: Міноборони
Міністерство оборони Королівства Бельгія організувало для українських військових навчання із застосування підводних безпілотних апаратів, які незабаром отримають ЗСУ.
Про це повідомили у Міністерстві оборони України.
Група українських військових прибула до Бельгії у першій декаді лютого. Там свою підтримку бійцям висловила очільниця оборонного відомства країни Людивін Дедондер.
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Військові проходять навчання у межах Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги на підтримку України (EUMAM Ukraine).
Раніше уряд Бельгії схвалив надання Україні пакету військової допомоги на загальну суму €92 млн.
Туди увійшли ракети для систем ППО, протитанкові ракети, кулемети, гвинтівки, боєприпаси, гранати, вантажівки та броньовані джипи.