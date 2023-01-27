Січень, 27 в 16:35

У п’ятницю, 27 січня, уряд Бельгії схвалив надання Україні найбільшого на сьогодні пакету військової допомоги на загальну суму €92 млн.

Про це повідомив у своєму Twitter-акаунті прем’єр-міністр країни Александер де Кроо.

– Україна має бути в змозі захистити себе від жорстокої російської агресії. Ось чому Бельгія посилює військову підтримку України, надаючи найбільший на сьогодні пакет допомоги. Україна переможе у цій війні. Наша безпека та наші цінності також перебувають під загрозою, – наголосив він.

Ukraine must be able to defend itself against the brutal Russian aggression. That is why Belgium is strengthening its military support to Ukraine, with the largest aid package to date. Зараз дивляться Ukraine will win this war. Our security and our values are also at stake. — Alexander De Croo ???????????????? (@alexanderdecroo) January 27, 2023

Суму нового пакету допомоги прем’єр Бельгії оголосив на пресконференції за підсумками засідання уряду. Крім того, Україна додатково отримає €69 млн гуманітарної допомоги.

– Від початку цієї війни наша країна доклала багато зусиль для підтримки України. Загалом наша країна вже надала €146 млн військової допомоги. Сьогодні Рада міністрів ухвалила рішення про надання Україні нового пакету військової допомоги в розмірі €92 млн, – заявив де Кроо.

За словами міністра оборони Бельгії Людивін Дедондер, йдеться про ракети для систем ППО, протитанкові ракети, кулемети, гвинтівки, боєприпаси, гранати, вантажівки та броньовані джипи.

Частина озброєння буде взята зі складів Міністерства оборони Бельгії, а частина – закуплена в збройових компаній.

За даними місцевого видання HLN, Бельгія може відправити:

ракети класу повітря-повітря середньої дальності AMRAAM;

легке протитанкове озброєння та протитанкові гранати;

ручні кулемети FN Minimi;

бойові штурмові гвинтівки Scar;

транспортні засоби, зокрема легкі броньовані машини;

гранати, боєприпаси, ракети до систем ППО.

Бельгія також надасть пальне та забезпечить навчання українських військових.

Точна кількість озброєння, яке буде надано, не розголошується з міркувань безпеки. Водночас Бельгія не планує постачання танків.

– Ми не знайшли способу відповісти на цей запит. У нас на складі їх більше немає, а на ринку ми не знайшли жодного працюючого, – пояснила міністр оборони Людивін Дедондер.

Александер де Кроо, своєю чергою, повідомив, що Бельгія не отримувала запит на винищувачі (йдеться про F-16). А якщо він і надійде, то уряд може його не схвалити, оскільки F-16 потрібні Бельгії в рамках колективної оборони НАТО.

Прем’єр також поінформував, що в Бельгії вже було заморожено активів, пов’язаних з РФ, на суму €58 млрд.

Нещодавно міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер пояснювала що її країна не має німецьких бойових танків Leopard 2. Брюссель міг би придбати їх, але компанії ставлять на них “необґрунтовану ціну”.

Джерело: HLN, De Standaard