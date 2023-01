У п’ятницю, 27 січня, уряд Бельгії схвалив надання Україні найбільшого на сьогодні пакету військової допомоги на загальну суму €92 млн.

Про це повідомив у своєму Twitter-акаунті прем’єр-міністр країни Александер де Кроо.

Ukraine must be able to defend itself against the brutal Russian aggression. That is why Belgium is strengthening its military support to Ukraine, with the largest aid package to date.

Ukraine will win this war. Our security and our values are also at stake.

— Alexander De Croo ???????????????? (@alexanderdecroo) January 27, 2023