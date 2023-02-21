Вагнеровцы-смертники снова в первых рядах: РФ продолжает атаковать Бахмут

Февраль, 21 в 18:09

В Бахмуте Донецкой области во время атаки со стороны российских войск были убиты четыре вагнеровца, потери в целом еще уточняются.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Противник продолжает активно обстреливать позиции защитников Бахмута из танков, артиллерии и минометов.

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– Бахмут: вагнеровцы-смертники снова в первых рядах. Враг начал атаки малыми группами, а с наступлением темноты – более многочисленными отрядами наемников. На отдельных направлениях захватчики пытались прорвать оборону до ночи. Пограничники отбили “мясные волны” из стрелкового оружия и минометов. Четверо вагнеровцев, которые смогли закрепиться в здании, были ликвидированы, – говорится в сообщении.

Напомним, спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что интенсивность атак врага на Восточном направлении только растет.