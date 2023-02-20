РФ продолжает контратаки: Череватый о ситуации на Восточном направлении

Февраль, 20 в 19:18

Россия продолжает наступать на Востоке, главными направлениями атак являются Бахмутское и Лиманское.

Об этом в эфире Єдиних новин сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

— В частности, только на Бахмутском направлении за эти сутки произошло 202 обстрела. Также было 33 боевых столкновения с врагом, в ходе которых он потерял 212 оккупантов убитыми и 214 ранеными, — подчеркнул он.

В районе Кременной и Сватово Россия продолжает попытки контратак, враг усилил артиллерийские обстрелы. В частности, за эти сутки было совершено 235 обстрелов из РСЗО и ствольной артиллерии. Кроме того, произошло 10 боевых столкновений, в ходе которых 103 оккупанта погибли и 74 получили ранения.

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Кроме того, Череватый отметил, что Россия время от времени пытается наступать в районе Белогоровки Луганской области. Ситуация там сложная, но контролируемая.

Спикер добавил, что во время наступления враг несет огромные потери, но постоянно пополняет подразделения за счет новомобилизованных.