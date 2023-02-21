Вагнерівці-смертники знову у перших рядах: РФ продовжує атакувати Бахмут

Лютий, 21 в 18:09

У Бахмуті Донецької області під час атаки з боку російських військ було вбито чотирьох вагнерівців, втрати загалом уточнюються.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Противник продовжує активно обстрілювати позиції оборонців Бахмута із танків, артилерії та мінометів.

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– Бахмут: вагнерівці-смертники знову в перших рядах. Ворог розпочав атаки малими групами, а з настанням темряви – численнішими загонами найманців. На окремих напрямках загарбники намагалися прорвати оборону до ночі. Прикордонники відбили “м’ясні хвилі” зі стрілецької зброї та мінометів. Чотирьох вагнерівців, котрі змогли закріпитися в будівлі, ліквідували, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що інтенсивність атак ворога на Східному напрямку лише зростає.