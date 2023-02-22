Февраль, 22 в 12:41

Войска РФ пытаются наступать на востоке, в то же время ночные взрывы на оккупированных территориях свидетельствуют о возможностях Украины для перехода в точечные контратаки.

Об этом сообщил военный эксперт Александр Мусиенко.

По его словам, войска РФ спешат и подвозят снаряды и боеприпасы, поскольку идет большое наступление. В свою очередь украинская разведка тоже работает и наносятся точечные удары.

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— Это значит, что развернуть быстро дополнительные подразделения, требующие боеприпасов, враг не может. Соответственно, приостанавливаются наступательные действия. А это шанс для перехода в локальные точечные контратаки для наших сил, – объяснил Мусиенко.

По его словам, речь идет не просто о подготовке к большой контратаке, а еще и о возможности точечно решать задачи по оттягиванию линии фронта, возможности отбивать атаки и не давать оккупантам окружать Силы обороны.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что новое наступление РФ продолжается уже около 10 дней, но оккупантам так и не удалось сделать его большим.