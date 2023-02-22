Лютий, 22 в 12:41

Війська РФ намагаються наступати на сході, водночас нічні вибухи на окупованих територіях свідчать про можливості України для переходу в точкові контратаки.

Про це повідомив військовий експерт Олександр Мусієнко.

За його словами, війська РФ поспішають та підвозять снаряди й боєприпаси, оскільки йде великий наступ. Зі свого боку українська розвідка теж працює й наносяться точкові удари.

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– Це означає, що розгорнути швидко підрозділи додаткові, які потребують боєприпасів, ворог не може. Відповідно призупиняються наступальні дії. А це шанс для переходу в локальні точкові контратаки для наших сил, – пояснив Мусієнко.

За його словами, це не просто про підготовку до великої контратаки, а ще і про можливість точково вирішувати завдання з відтягування лінії фронту, можливість відбивати атаки і не давати окупантам оточувати Сили оборони.

Раніше секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що новий наступ РФ триває вже близько 10 днів, але окупантам так і не вдалося зробити його великим.