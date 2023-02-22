Украина идентифицировала 91 военного РФ, причастного к преступлениям в Буче — генпрокурор
Российская армия совершила в Бучанском районе Киевской области во время оккупации более 9 тыс. военных преступлений. Военные РФ убили более 1,7 тыс. гражданских жителей, в том числе почти 700 – в самой Буче.
Об этом генеральный прокурор Андрей Костин рассказал конгрессменам Майклу Макколу, Дарреллу Иссу, Киту Селфу, Джейку Эллзу и Максу Миллеру, показывая им места массовых преступлений российской армии.
– После освобождения мы обнаружили массовые захоронения с изуродованными телами мужчин, женщин, детей. Пытки, убийства, сексуальное насилие. Это и есть истинное лицо “русского мира” и режима РФ, который основан на полном пренебрежении к принципам прав человека и гуманитарного права, – подчеркнул Костин.
По его словам, на сегодняшний день удалось идентифицировать 91 российского военного, причастного к этим преступлениям.
Костин отметил, что рассчитывает на поддержку США в создании Международного трибунала для привлечения руководства России к ответственности.
На днях США официально признали, что Россия совершает преступления против человечности во время полномасштабной войны в Украине.
Причастные к зверствам будут привлечены к ответственности, заявила вице-президент Камала Харрис во время Мюнхенской конференции по безопасности.