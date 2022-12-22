Журналисты NYT идентифицировали десятки солдат армии РФ, причастных к убийствам украинцев в Буче

Декабрь, 22 в 15:49

Американская газета The New York Times обнародовала новое расследование убийств армией РФ гражданского населения в Буче под Киевом.

Журналисты смогли установить ответственных за умышленные гражданские убийства на улице Яблонской. Они идентифицировали десятки российских военных из 234 десантно-штурмового полка.

В ходе журналистского расследования были проанализированы записи телефонных разговоров, документы, интервью и тысячи часов видео. После этого они реконструировали, как россияне убивали гражданских на улице Яблонской в Буче.

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Хотя в Буче было много российских подразделений, а общее количество убитых гражданских превысило 400 человек, но именно на улице Яблонской главным виновником преступлений стал 234 десантно-штурмового полка армии РФ. Это подтверждается снаряжением, радиоперехватами, а также знаками на военной технике.

Полк базируется в городе Пскове и входит в состав 76 десантно-штурмовой дивизии. Командовал этим полком подполковник Артем Городилов.

Сообщается, что военные РФ отбирали мобильные телефоны у жертв и сразу звонили по телефону в Россию. Телефоны некоторых жертв на Яблонской оккупанты использовали для личных звонков почти сразу после убийства.

Журналисты собрали номера убитых гражданских граждан и искали их по базе. Так удалось установить, что российские войска звонили по телефону из убитых гражданских граждан своим родственникам и друзьям в РФ. Всего удалось идентифицировать около 20 российских десантников из 234 полка.

Также журналистам удалось идентифицировать тела 36 жертв россиян по улице Яблонской в Буче.

В NYT отмечают, что не могут быть уверены, что именно эти люди убили тех или иных людей в Буче, однако о пребывании 234-го полка в Украине свидетельствуют и другие данные.

В частности, перед вторжением российский полковник из этого полка Артем Городилов находился в Белоруссии среди российских военных. Похожего на Городилова командира также фиксировали в Буче.

Он с двумя охранниками ходил по улицам города у тел гражданских украинцев. А после бегства армии РФ из Киевской области Городилов получил звание полковника в начале апреля.