Україна ідентифікувала 91 військового РФ, причетного до злочинів у Бучі – генпрокурор

Лютий, 22 в 14:56

Російська армія скоїла у Бучанському районі Київської області під час окупації понад 9 тис. воєнних злочинів. Військові РФ вбили більш ніж 1,7 тис. цивільних жителів, зокрема майже 700 – у самій Бучі.

Про це генеральний прокурор Андрій Костін розповів конгресменам Майклу Макколу, Дарреллу Іссу, Кіту Селфу, Джейку Еллзу та Максу Міллеру, показуючи їм місця масових злочинів російської армії.

– Після звільнення ми виявили масові поховання з понівеченими тілами чоловіків, жінок, дітей. Тортури, вбивства, сексуальне насильство. Це і є справжнє обличчя “русского міра” та режиму РФ, який засновано на повній зневазі до принципів прав людини та гуманітарного права, – наголосив Костін.

За його словами, станом на сьогодні вдалося ідентифікувати 91 російського військового, причетного до цих злочинів.

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Костін наголосив, що розраховує на підтримку США у створенні Міжнародного трибуналу для притягнення керівництва Росії до відповідальності.

Днями США офіційно визнали, що Росія скоює злочини проти людяності під час повномасштабної війни в Україні.

Причетні до звірств будуть притягнуті до відповідальності, заявила віцепрезидентка Камала Гарріс під час Мюнхенської безпекової конференції.