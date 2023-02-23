Февраль, 23 в 8:32

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов считает, что на 24 февраля российская армия готовит небольшой ракетный удар.

Об этом Буданов сказал в интервью Украинской правде.

По его словам, ракетный удар может произойти 23-24 февраля, ведь у россиян это две так называемые символические даты.

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– Ничего необычного не будет. Обычные попытки… Планируется небольшой ракетный удар… 23-24 – у них две даты. Поверьте мне, мы такое пережили более 20 раз, — сказал Кирилл Буданов.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина понимает, с каким врагом имеет дело, и что для РФ очень важные даты, поэтому готовимся к любому развитию событий.

Также Алексей Данилов заявлял, что российская армия будет пытаться взять под контроль Бахмут до 24 февраля.