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Факты / Україна

Россия планирует небольшой ракетный удар 23-24 февраля — Буданов

Марта Бондаренко, редактор ленты
Россия планирует небольшой ракетный удар 23-24 февраля — Буданов
Фото: Getty Images

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов считает, что на 24 февраля российская армия готовит небольшой ракетный удар.

Об этом Буданов сказал в интервью Украинской правде.

По его словам, ракетный удар может произойти 23-24 февраля, ведь у россиян это две так называемые символические даты.

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– Ничего необычного не будет. Обычные попытки… Планируется небольшой ракетный удар… 23-24 – у них две даты. Поверьте мне, мы такое пережили более 20 раз, — сказал Кирилл Буданов.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина понимает, с каким врагом имеет дело, и что для РФ очень важные даты, поэтому готовимся к любому развитию событий.

Также Алексей Данилов заявлял, что российская армия будет пытаться взять под контроль Бахмут до 24 февраля.

Источник: Украинская правда
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