Лютий, 23 в 8:32

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) Кирило Буданов вважає, що на 24 лютого російська армія готує невеликий ракетний удар.

Про це Буданов сказав в інтерв’ю Українській правді.

За його словами, ракетний удар може статися 23-24 лютого, адже у росіян – це дві так звані символічні дати.

Зараз дивляться

– Нічого незвичайного не буде. Звичайні намагання… Планується невеликий ракетний удар… 23-24 – у них дві дати. Повірте мені, ми таке пережили уже понад 20 разів, – сказав Кирило Буданов.

Раніше секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що Україна розуміє, з яким ворогом має справу, і що для РФ дуже важливі дати, тому готуємося до будь-якого розвитку подій.

Також Олексій Данілов заявляв, що російська армія намагатиметься взяти під контроль Бахмут до 24 лютого.