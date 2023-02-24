Лютий, 24 в 17:38

Берлін надішле Україні ще чотири танки Leopard 2A6 зі своїх армійських запасів.

Про це пише німецьке видання DPA із посиланням на Міністерство оборони ФРН.

На сторінці Міністерства оборони Німеччини йдеться, що глава оборонного відомства Борис Пісторіус ухвалив рішення передати Україні ще чотири основні бойові танки Leopard2 A6 із запасів Бундесверу.

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– Тож Німеччина збільшує кількість танків, що поставляються, з 14 до 18 і разом зі Швецією та Португалією забезпечує загалом один батальйон (танків Leopard 2, – Ред.) для України.

Verteidigungsminister Pistorius hat entschieden, weitere vier #Kampfpanzer #Leopard2 A6 aus Beständen der Bundeswehr an die #Ukraine abzugeben. Damit erhöht ???????? die Anzahl der gelieferten Panzer von 14 auf 18 & stellt zusammen mit ???????? & ???????? insgesamt ein ???????? Bataillon zur Verfügung. pic.twitter.com/VjmudmPVkn — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) February 24, 2023

Раніше повідомлялося, що Португалія надасть Україні 3 танки Leopard 2, водночас Швеція взяла на себе зобов’язання передати 10 танків Stridsvagn 122, які є ліцензованим німецьким танком Leopard 2А5, у конструкцію якого внесено різні зміни.

Міноборони Португалії повідомляло, що готово надіслати свої танки у березні поточного року.

24 лютого 2023 року Швеція оголосила, що долучиться до танкової коаліції та поставить Україні до 10 танків Stridsvagn (Leopard 2), а також зенітні системи.