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Факти / Україна

Берлін надішле Україні ще чотири танки Leopard 2A6 зі своїх армійських запасів

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Leopard-2
Фото: Getty Images

Берлін надішле Україні ще чотири танки Leopard 2A6 зі своїх армійських запасів.

Про це пише німецьке видання DPA із посиланням на Міністерство оборони ФРН.

На сторінці Міністерства оборони Німеччини йдеться, що глава оборонного відомства Борис Пісторіус ухвалив рішення передати Україні ще чотири основні бойові танки Leopard2 A6 із запасів Бундесверу.

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– Тож Німеччина збільшує кількість танків, що поставляються, з 14 до 18 і разом зі Швецією та Португалією забезпечує загалом один батальйон (танків Leopard 2, – Ред.) для України.

Раніше повідомлялося, що Португалія надасть Україні 3 танки Leopard 2, водночас Швеція взяла на себе зобов’язання передати 10 танків Stridsvagn 122, які є ліцензованим німецьким танком Leopard 2А5, у конструкцію якого внесено різні зміни.

Міноборони Португалії повідомляло, що готово надіслати свої танки у березні поточного року.

24 лютого 2023 року Швеція оголосила, що долучиться до танкової коаліції та поставить Україні до 10 танків Stridsvagn (Leopard 2), а також зенітні системи.

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