В Украине повреждено около 50% объектов энергосистемы — Сахарук
В настоящее время в Украине из-за российских атак на наши объекты энергетической инфраструктуры повреждено 50% энергосистемы.
Об этом в эфире телемарафона Єдиних новин сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.
— У нас повреждено около 50% объектов, которые используются для передачи электроэнергии, это высоковольтные подстанции, а также около 50% генерирующих мощностей. Но из этих 50% генерирующих мощностей 75% это тепловая генерация, то есть тепловые электростанции и тепловые электроцентрали. И 75% пострадали, а частично уничтожены. Около 1 гВт мощности теплоэлектростанции сильно повреждены, практически уничтожены, — проинформировал он.
Кроме того, Сахарук напомнил, что украинская энергосистема потеряла часть мощностей из-за оккупации территорий.
— У нас в Запорожской области, в Энергодаре осталась крупнейшая атомная станция в Европе, ЗАЭС, это 6 гВт, тепловая Запорожская станция 1,2 гВт и в Счастье Луганская станция тепловая… То есть более 10 гВт мощностей сейчас оккупированы, плюс около 6о мегаватт это от электростанций, которые находятся на юге оккупированной Запорожской области, – добавил он.