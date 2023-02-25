В Украине повреждено около 50% объектов энергосистемы — Сахарук

Февраль, 25 в 21:35

В настоящее время в Украине из-за российских атак на наши объекты энергетической инфраструктуры повреждено 50% энергосистемы.

Об этом в эфире телемарафона Єдиних новин сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

— У нас повреждено около 50% объектов, которые используются для передачи электроэнергии, это высоковольтные подстанции, а также около 50% генерирующих мощностей. Но из этих 50% генерирующих мощностей 75% это тепловая генерация, то есть тепловые электростанции и тепловые электроцентрали. И 75% пострадали, а частично уничтожены. Около 1 гВт мощности теплоэлектростанции сильно повреждены, практически уничтожены, — проинформировал он.

Кроме того, Сахарук напомнил, что украинская энергосистема потеряла часть мощностей из-за оккупации территорий.

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