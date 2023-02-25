Дефицит в энергосистеме отсутствует уже две недели и не прогнозируется – Укрэнерго
Дефицит в энергосистеме Украины отсутствует уже в течение двух недель подряд. В данный момент энергетики не прогнозируют проблем с электроснабжением для украинцев.
Об этом сообщили в Национальной энергетической компании Укрэнерго.
– Потребление несколько снижено в пределах характерного для выходного дня зимы. Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует две недели подряд и пока не прогнозируется, — подчеркнули в компании.
В энергосистеме сейчас работают все виды электростанций. Импорт электроэнергии в Украину происходит в незначительных объемах.
Области не получали лимитов потребления электричества на эти сутки из-за отсутствия дефицита в энергосистеме. Однако в Укрэнерго предупреждают, что при резком росте потребления возможны отключения света.
Из-за обстрелов войск РФ и вызванных ими повреждений сетей есть проблемы со светом в прифронтовых городах Никополь и Марганец (Днепропетровская область). Где позволяет ситуация з безопасностью, электрики проводят ремонтные работы.
– Также возможны отключения из-за повреждений сетей в связи с ухудшением погодных условий, – уточнили в компании.
В Одессе еще действуют сетевые ограничения из-за значительных повреждений энергетических объектов во время обстрелов РФ. В городе применяют графики почасовых отключений света во избежание перегрузки оборудования.
Ремонтные бригады в Одесской области усиленно работают над устранением сетевых ограничений.
Ситуация в энергосистеме Украины наладилась после ремонта и возвращения в работу девятого энергоблока атомных электростанций (последнего из доступных Украине). Ремонтные работы завершились в рекордно короткие сроки. Также был отремонтирован турбогенератор одного из энергоблоков, что позволило нарастить мощность в энергосистеме на 1,2 ГВт.
Источник: Укрэнерго