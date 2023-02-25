Февраль, 25 в 11:20

Дефицит в энергосистеме Украины отсутствует уже в течение двух недель подряд. В данный момент энергетики не прогнозируют проблем с электроснабжением для украинцев.

Об этом сообщили в Национальной энергетической компании Укрэнерго.

– Потребление несколько снижено в пределах характерного для выходного дня зимы. Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует две недели подряд и пока не прогнозируется, — подчеркнули в компании.

В энергосистеме сейчас работают все виды электростанций. Импорт электроэнергии в Украину происходит в незначительных объемах.

Сейчас смотрят

Области не получали лимитов потребления электричества на эти сутки из-за отсутствия дефицита в энергосистеме. Однако в Укрэнерго предупреждают, что при резком росте потребления возможны отключения света.

Из-за обстрелов войск РФ и вызванных ими повреждений сетей есть проблемы со светом в прифронтовых городах Никополь и Марганец (Днепропетровская область). Где позволяет ситуация з безопасностью, электрики проводят ремонтные работы.

– Также возможны отключения из-за повреждений сетей в связи с ухудшением погодных условий, – уточнили в компании.

В Одессе еще действуют сетевые ограничения из-за значительных повреждений энергетических объектов во время обстрелов РФ. В городе применяют графики почасовых отключений света во избежание перегрузки оборудования.

Ремонтные бригады в Одесской области усиленно работают над устранением сетевых ограничений.

Ситуация в энергосистеме Украины наладилась после ремонта и возвращения в работу девятого энергоблока атомных электростанций (последнего из доступных Украине). Ремонтные работы завершились в рекордно короткие сроки. Также был отремонтирован турбогенератор одного из энергоблоков, что позволило нарастить мощность в энергосистеме на 1,2 ГВт.

Источник: Укрэнерго