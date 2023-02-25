В Україні пошкоджено близько 50% об’єктів енергосистеми – Сахарук
Наразі в Україні через російські атаки на наші об’єкти енергетичної інфраструктури пошкоджено 50% енергосистеми.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.
– У нас пошкоджено близько 50% об’єктів, які використовуються для передачі електроенергії, це підстанції високовольтні, а також близько 50% генеруючих потужностей. Але з цих 50% генеруючих потужностей 75% це теплова генерація, тобто теплові електростанції та теплові електроцентралі. І 75% пожкодженні, а частково знищені. Близько 1 гВт потужності теплоелектростанції дуже суттєво пошкоджені, практично знищені, – проінформував він.
Крім того, Сахарук нагадав, що українська енергосистема втратила частину потужностей через окупацію територій.
– У нас у Запорізькій області, в Енергодарі залишилась найбільша атомная станція в Європі, ЗАЕС, це 6 гВт, теплова Запорізька станція 1,2 гВт та в Щасті Луганська станція теплова… Тобто більше 10 гВт потужностей зараз окуповані, плюс близько 6оо мегават це від електростанцій, які знаходяться на півдні окупованої Запорізької області, – додав він.