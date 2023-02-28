Минобороны обнародовало цены на продукты для ВСУ после “пищевого” скандала

Февраль, 28 в 15:44

Министерство обороны обнародовало сведения о ценах на продукты питания для Вооруженных сил Украины.

Согласно обнародованным документам, стоимость услуги по обеспечению суточного питания бойцов составила от 137,04 грн до 144,06 грн.

Отмечается, что цена учитывает не только стоимость продуктов, но и доставку, в частности в непосредственной близости к фронту, а также хранение, замену продуктов и другие дополнительные услуги.

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Как сообщили в оборонном ведомстве, снижение цен было обусловлено уменьшением сроков контрактов, что лишило поставщиков необходимости учитывать инфляцию и другие риски.

Также в Минобороны добавили, что 20 февраля 2023 года были внесены изменения в восемь договоров, по которым был уменьшен срок действия соглашений и, соответственно, внесены изменения в стоимость услуги по организации питания и цены в каталоге продукции.

Согласно обнародованным данным, цена на яйца как первого, так и высшего сорта составила от 8 до 9 грн за штуку.

Цены на картофель свежий и картофель свежий ранний закреплены на уровне 7-36 грн/кг, на макаронные изделия — 43-53 грн/кг, куриное бедро — 69-165 грн/кг.

Данные были опубликованы без сведений о номерах воинских частей, их месторасположении и количестве личного состава.

В Минобороны добавили, что практика публикации данных о закупке будет распространена и на другие контракты.

Недавно вокруг Минобороны Украины разгорелся “пищевой” скандал. Он касался закупки продуктов для ВСУ. В ведомстве произошли увольнения, а правоохранители сообщили о ряде подозрений.

Позже министр обороны Алексей Резников признал проблемы ведомства и анонсировал кадровое обновление в Минобороны.

14 февраля Кабинет министров назначил Александра Павлюка первым заместителем главы Минобороны.