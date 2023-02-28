Міноборони оприлюднило ціни на продукти для ЗСУ після “харчового” скандалу

Лютий, 28 в 15:44

Міністерство оборони оприлюднило відомості щодо цін на продукти харчування для Збройних сил України.

Згідно з оприлюдненими документами, вартість послуги з забезпечення добового харчування бійців становить від 137,04 грн до 144,06 грн.

Зазначається, що ціна враховує не тільки вартість продуктів, але й доставку, зокрема у безпосередній близькості до фронту, а також зберігання, заміну продуктів та інші додаткові послуги.

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Як повідомили в оборонному відомстві, зниження цін було зумовлене зменшенням термінів контрактів, що позбавило постачальників необхідності враховувати інфляцію та інші ризики.

Також у Міноборони додали, що 20 лютого 2023 року були внесені зміни до восьми договорів, за якими було зменшено термін дій угод і, відповідно, внесені зміни до вартості послуги з організації харчування та ціни в каталозі продукції.

Згідно з оприлюдненими даними, ціна на яйця як першого, так і вищого сорту становить від 8 до 9 грн за штуку.

Ціни на картоплю свіжу та картоплю свіжу ранню закріплені на рівні 7-36 грн/кг, на макаронні вироби — 43-53 грн/кг, куряче стегно — 69-165 грн/кг.

Дані були опубліковані без відомостей про номери військових частин, їхнє місцерозташування та кількість особового складу.

У Міноборони додали, що практику публікації даних про закупівлю буде поширено і на інші контракти.

Нещодавно довкола Міноборони України розгорівся “харчовий” скандал. Він стосувався закупівлі продуктів для ЗСУ. У відомстві відбулися звільнення, а правоохоронці повідомили про низку підозр.

Пізніше міністр оборони Олексій Резніков визнав проблеми відомства та анонсував кадрове оновлення в Міноборони.

14 лютого Кабінет міністрів призначив Олександра Павлюка першим заступником очільника Міноборони.