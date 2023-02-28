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Факты / Україна

У Киева есть план действий на случай повторного наступления войск РФ – КГГА

Бедрак Виктория, редактор ленты
Київ
Фото: Unsplash

Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник заявил, что у Киева подготовлен план на случай повторного наступления российских оккупационных войск на город.

Об этом он рассказал в интервью Укринформ.

– Для этого есть соответствующие планы и наработки. В частности сегодня проходят учения по защите столицы. Что касается оповещения людей, то для этого тоже есть информативная система – это работники коммунальных служб, средства массовой информации, – сказал он.

По его словам, эти планы есть не только на случай войны, но и на случаи техногенных или других катастроф.

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Источник: Укринформ
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