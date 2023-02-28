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Факти / Україна

У Києва є план дій на випадок повторного наступу військ РФ – КМДА

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Київ
Фото: Unsplash

Перший заступник глави КМДА Микола Поворозник заявив, що у Києва підготовлений план на випадок повторного наступу російських окупаційних військ на місто.

Про це він розповів в інтерв’ю Укрінформ.

– Для цього є відповідні плани та напрацювання. Зокрема сьогодні проходять навчання щодо захисту столиці. Що ж до оповіщення людей, то для цього теж є інформативна система – це працівники комунальних служб, засоби масової інформації, – сказав він.

За його словами, ці плани є не тільки на випадок війни, а й на випадки техногенних або інших катастроф.

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Джерело: Укрінформ
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