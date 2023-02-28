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Факты / Україна / Политика

Украина защищает европейские ценности: Зеленский призывает начать переговоры о членстве в ЕС

Марта Бондаренко, редактор ленты
Украина защищает европейские ценности: Зеленский призывает начать переговоры о членстве в ЕС
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что пришло время для начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз уже в этом году.

Об этом глава государства написал в Twitter.

По его словам, Украина всегда была и будет Европой. И именно Украина объединила ЕС так, как никогда раньше.

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– Год назад, на 5-й день полномасштабной войны, Украина подала заявку на вступление в Евросоюз и закрепила за собой статус кандидата. В этом году пришло время принять решение о начале переговоров о членстве, – отметил Владимир Зеленский.

Президент заявил, что именно Вооруженные сили Украины защищают европейские ценности для будущих поколений.

– Вместе в борьбе, вместе к победе. Да здравствует Европа! Да здравствует свобода! – написал Зеленский.

Ранее опросы социологической группы Рейтинги показали, что в Украине фиксируются рекордные показатели желания украинцев присоединиться к ЕС и НАТО.

Кроме того, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время Мюнхенской конференции заявил, что необходимо создать условия для ускорения вступления Украины в Европейский Союз.

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