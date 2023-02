Президент Украины Владимир Зеленский считает, что пришло время для начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз уже в этом году.

Об этом глава государства написал в Twitter.

По его словам, Украина всегда была и будет Европой. И именно Украина объединила ЕС так, как никогда раньше.

Президент заявил, что именно Вооруженные сили Украины защищают европейские ценности для будущих поколений.

It’s Ukraine that has brought the EU together like never before. It’s ???????? that’s defending European values for generations to come. It’s Ukraine where Europe becomes whole, free, and at peace. Together in struggle, together in victory. Long live Europe! Long live freedom! 2/2 pic.twitter.com/0WdcWNkz8P

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 28, 2023