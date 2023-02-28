Февраль, 28 в 11:49

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что пришло время для начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз уже в этом году.

Об этом глава государства написал в Twitter.

По его словам, Украина всегда была и будет Европой. И именно Украина объединила ЕС так, как никогда раньше.

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– Год назад, на 5-й день полномасштабной войны, Украина подала заявку на вступление в Евросоюз и закрепила за собой статус кандидата. В этом году пришло время принять решение о начале переговоров о членстве, – отметил Владимир Зеленский.

Президент заявил, что именно Вооруженные сили Украины защищают европейские ценности для будущих поколений.

– Вместе в борьбе, вместе к победе. Да здравствует Европа! Да здравствует свобода! – написал Зеленский.

It’s Ukraine that has brought the EU together like never before. It’s ???????? that’s defending European values for generations to come. It’s Ukraine where Europe becomes whole, free, and at peace. Together in struggle, together in victory. Long live Europe! Long live freedom! 2/2 pic.twitter.com/0WdcWNkz8P — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 28, 2023

Ранее опросы социологической группы Рейтинги показали, что в Украине фиксируются рекордные показатели желания украинцев присоединиться к ЕС и НАТО.

Кроме того, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время Мюнхенской конференции заявил, что необходимо создать условия для ускорения вступления Украины в Европейский Союз.