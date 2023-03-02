Березень, 02 в 14:14

Повідомлення про фейкову “українську ДРГ” у Брянській області – ніщо інше, як продовження трансформації та очищення РФ від путінської диктатури.

Про це у коментарі Громадському заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

– РФ сьогодні є таким утворенням, всередині якого велика кількість міжнаціональних, міжетнічних, міжрелігійних, соціально-політичних та інших конфліктів, – наголосив він.

Юсов нагадав про публічну заяву Російського добровольчого корпусу про те, що інформація про українські ДРГ – неправда.

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– Це люди, які зі зброєю в руках воюють проти режиму Путіна і тих, хто його підтримує… Можливо, росіяни починають прокидатись, усвідомлювати щось і робити якісь конкретні кроки, ­– додав Юсов.

Після повідомлень росЗМІ про те, що нібито “українська ДРГ” проникла до Брянської області РФ та взяла у заручники жителів села Сушани, і там триває бій, у Telegram-каналі Російського добровольчого корпусу з’явилося відеозвернення із бійцями із жовтими стрічками, які кажуть, що “прийшли не як ДРГ”, вони закликають росіян “боротися з путінським режимом”.

В Офісі президента, Держприкордонслужбі та Генштабі ЗСУ також відкидають будь-яку причетність до цієї провокації.