Березень, 04 в 15:00

Отриманий протягом війни досвід дозволяє Збройним силам України перебудовувати оборону в місті Бахмут (Донецька область) та продовжувати чинити опір російським окупантам.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону.

Він, зокрема, прокоментував інформацію західних ЗМІ, що війська РФ знищили важливі мости в районі Бахмута.

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– Це війна, і в такому шквалі вогню знищуються й об’єкти критичної інфраструктури. Проте досвід вже більш ніж річної війни у великому масштабі й загалом дев’ятирічний досвід ведення війни проти цього окупанта дозволяє нам перебудовувати оборону і надалі чинити опір, попри те, що він (ворог, – Ред.) завдає шкоди інфраструктурі, – наголосив Череватий.

За його словами, ситуація довкола Бахмута залишається важкою, проте контрольованою. Місто залишається для ворога пріоритетною ціллю.

– Проте наше командування і особовий склад роблять все, щоб боронити цей населений пункт і при цьому завдавати максимальних втрат ворогу, – уточнив Череватий.

Він додав, що головним штурмуючим ядром під час наступу сил РФ на Бахмут залишаються найманці ПВК Вагнера. Водночас вони посилені мотострілецькими підрозділами та десантниками РФ.

Череватий також пояснив, з чим пов’язані останні поїздки українських генералів до Бахмута. Протягом останніх днів до захисників міста приїжджали командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктор Хоренко та командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Череватий зазначив, що командування допомагає військовим планувати оборону міста. Крім того, візити генералів є “чітким маркером того, що ми будемо битися за кожен метр своєї землі”.

– Бахмут на сьогодні – це епіцентр цієї війни. Тільки в районі самого міста за добу ворог здійснив 21 обстріл, сталося 9 боєзіткнень, – розповів речник.

Загалом же в районі населених пунктів Васюківка, Дубово-Василівка, Богданівка, Бахмут та Іванівське за добу зафіксовано 131 обстріл військ РФ із артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також 38 боєзіткнень. Було вбито 155 окупантів, ще 239 зазнали поранень, а троє потрапили в полон.

Напередодні американський телеканал CNN оприлюднив інформацію, що війська РФ підірвали міст, що з’єднує місто Бахмут із сусіднім селищем Хромове та є важливим для евакуації мирних жителів і перевезення вантажів.

У британській розвідці повідомили, що за останні 36 годин у місті були підірвані два ключові мости, один із яких – на основному маршруті постачання ЗСУ.

Водночас аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) стверджують, що українські війська зруйнували два критично важливі мости в районі Бахмута. На думку аналітиків, це може свідчити про підготовку до обмеженого та контрольованого відходу ЗСУ з особливо складних ділянок східного Бахмута.