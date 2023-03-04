Березень, 04 в 10:58

Командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ, бригадний генерал Віктор Хоренко відвідав українських військових, які боронять місто Бахмут (Донецька область).

Як поінформували в пресцентрі Командування ССО, генерал перевірив роботу своїх підрозділів, які виконують бойові завдання в Донецькій і Луганській областях.

Хоренко зазначив, що військовослужбовці виконують поставлені завдання у Бахмуті, зокрема роблять все, щоб кількість російських сил скорочувалася.

Зараз дивляться

– Всі підрозділи ССО України, залучені до оборони Бахмута, чітко виконують поставлені завдання. Наші воїни безперервно працюють в надзвичайно тяжких умовах і роблять все, аби кількість сил противника зменшувалася щодня, – наголосив командувач ССО.

Роблять усе, щоб скорочувати сили РФ: захисників Бахмута відвідав командувач ССО / 3 фотографии

Хоренко ознайомився з обстановкою в районах виконання бойових завдань, а також обговорив забезпечення підрозділів ССО.

Як пояснив Хоренко, зараз надзвичайно важливу роль відіграє взаємодія та комунікація усіх ланок у структурі ССО України. Найкращий результат на полі бою дає швидке реагування на запити і потреби військових.

Напередодні повідомлялося, що Бахмут знову відвідав командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, запеклі бої відбуваються у самому місті та навколо нього.

За оцінками аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), українські війська зруйнували два критично важливі мости в районі Бахмута. Це може свідчити про прагнення Збройних сил України перешкодити руху РФ у східному Бахмуті та обмежити потенційні шляхи виходу окупантів на захід.

Попри важкі бої, українські війська продовжують тримати оборону Бахмута. За оцінками західних військових, це дає ЗСУ можливість значно послабити російські сили.

Джерело: Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ

Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ