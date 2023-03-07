Держа Бахмут, ВСУ выполняют две главные задачи — Череватый

Март, 07 в 9:49

Спикер Восточной группировки ВСУ, полковник Сергей Череватый рассказал, что держа оборону Бахмута в Донецкой области, украинские защитники выполняют две главные задачи.

Об этом он сказал в интервью Radio NV.

— Первая задача — не дать противнику системно прорвать украинскую оборону, достичь стратегического успеха, чтобы зайти в тыл Сил обороны, окружить войска, стремительно прорваться с целью оккупации всей Донецкой области, — заявил Череватый.

Вторая задача, по его словам, заключается в том, чтобы наносить захватчикам максимальное поражение в личном составе и технике, истощая боевой потенциал и снижая боевой дух, морально-психологическое состояние его личного состава.

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Череватый отметил, что тактика РФ заключается в том, что наемники ЧВК Вагнер волна за волной пытаются истощать украинские позиции, “неся невероятные потери, под страхом смерти”.

— И это постоянно требует максимальной концентрации наших войск, потому что нужно наблюдать за полем боя, особенно в осенне-зимний период, когда они под прикрытием местности и плохой погоды пытались волна за волной подходить и навязывать ближний бой, — сказал спикер Восточной группировки.

Военный добавил, что именно таким путем РФ удавалось продвигаться на определенные незначительные территории. Например, с помощью такой тактики россияне “просто фантастическими потерями” оккупировали поселок Соледар.

— Поэтому мы все это время пытались наносить им максимальный ущерб, максимальные потери. Думаю, все, что могли максимально сделать, наши военнослужащие сделали, — подчеркнул он.

Ранее командующий Сухопутных войск ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский заявил, что бои за Бахмут достигли “наивысшего уровня напряжения”. РФ перебросила туда новых наемников ЧВК Вагнера.

Источник: Radio NV