Тримаючи Бахмут, ЗСУ виконують два головних завдання – Череватий

Березень, 07 в 9:49

Речник Східного угруповання ЗСУ, полковник Сергій Череватий розповів, що тримаючи оборону Бахмута на Донеччині, українські захисники виконують два головних завдання.

Про це він сказав в інтервʼю Radio NV.

– Перше завдання – не дати противнику системно прорвати українську оборону, досягнути стратегічного успіху, щоб зайти у тил Сил оборони, оточити війська, стрімко прорватися з метою окупації всієї Донецької області, – заявив Череватий.

Друге завдання, за його словами, полягає в тому, щоб завдавати загарбникам максимального ураження в особовому складі та техніці, сточуючи бойовий потенціал і знижуючи бойовий дух, морально-психологічний стан його особового складу.

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Череватий зазначив, що тактика РФ полягає в тому, що найманці ПВК Вагнер хвиля за хвилею намагаються виснажувати українські позиції, “зазнаючи неймовірних втрат, під страхом смерті”.

– І це постійно вимагає максимальної концентрації наших військ, тому що потрібно спостерігати за полем бою, особливо в осінньо-зимовий період, коли вони під прикриттям місцевості та поганої погоди намагалися хвиля за хвилею підходити та нав’язувати ближній бій, — сказав речник Східного угруповання.

Військовий додав, що саме таким шляхом РФ вдавалося просуватися на певні незначні території. Наприклад, за допомогою такої тактики росіяни “просто фантастичними втратами” окупували селище Соледар.

– Тому ми весь цей час намагалися завдавати їм максимальної шкоди, максимальних втрат. Думаю, все, що могли максимально зробити, наші військовослужбовці зробили, – наголосив він.

Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що бої за Бахмут досягли “найвищого рівня напруження”. РФ перекинула туди нових найманців ПВК Вагнера.

Джерело: Radio NV