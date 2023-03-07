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Россия стремится захватить Бахмут, чтобы показать хоть какие-то достижения на поле боя — Госдеп США

Бедрак Виктория, редактор ленты
Нед Прайс
Фото: Getty Images

Город Бахмут в Донецкой области, где сейчас идут самые тяжелые бои, не имеет большого стратегического значения для РФ, попытки захватить его — это единственная возможность продемонстрировать хоть какие-то достижения на фронте.

Об этом на брифинге заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

По его словам, война против Украины закончится для России стратегическим поражением.

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— С первых часов вторжения РФ в Украину было четко понятно, что когда бы это ни закончилось, это завершится стратегическим провалом России, — подчеркнул он.

Ранее командующий Сухопутных войск ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский заявил, что бои за Бахмут достигли “наивысшего уровня напряжения”. РФ перебросила туда новых наемников ЧВК Вагнера.

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Источник: брифинг Неда Прайса 

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