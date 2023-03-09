Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

На Донбассе оккупанты собирают данные о юношах и готовят новую волну мобилизации

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Мобілізація в РФ

Россия готовит новую волну мобилизации на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Об этом сообщают в Центре национального сопротивления.

– Весной оккупанты начнут подготовку к новой волне мобилизации во временно оккупированных районах Луганской и Донецкой областей, — говорится в сообщении.

По данным ЦНС, оккупационные военкоматы уже призвали учебные заведения подать списки всех юношей 2006 года рождения.

Сейчас смотрят

Именно они должны стать ядром будущей волны, ведь сейчас в регионе уже почти нет свободных лиц, подлежащих мобилизации.

Как мы рассказывали ранее, российские оккупанты начали формировать так называемые кадетские корпуса на временно захваченных территориях Украины и заставляют местных жителей отдавать туда своих детей.

Читайте
Проводят обыски и угрожают лишить родительских прав: в Бердянске оккупанты заставляют детей ходить в российские школы

Фото: ГУР

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка