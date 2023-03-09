На Донбассе оккупанты собирают данные о юношах и готовят новую волну мобилизации
Россия готовит новую волну мобилизации на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.
Об этом сообщают в Центре национального сопротивления.
– Весной оккупанты начнут подготовку к новой волне мобилизации во временно оккупированных районах Луганской и Донецкой областей, — говорится в сообщении.
По данным ЦНС, оккупационные военкоматы уже призвали учебные заведения подать списки всех юношей 2006 года рождения.
Именно они должны стать ядром будущей волны, ведь сейчас в регионе уже почти нет свободных лиц, подлежащих мобилизации.
Как мы рассказывали ранее, российские оккупанты начали формировать так называемые кадетские корпуса на временно захваченных территориях Украины и заставляют местных жителей отдавать туда своих детей.
Фото: ГУР