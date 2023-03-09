На Донбассе оккупанты собирают данные о юношах и готовят новую волну мобилизации

Март, 09 в 15:12

Россия готовит новую волну мобилизации на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Об этом сообщают в Центре национального сопротивления.

– Весной оккупанты начнут подготовку к новой волне мобилизации во временно оккупированных районах Луганской и Донецкой областей, — говорится в сообщении.

По данным ЦНС, оккупационные военкоматы уже призвали учебные заведения подать списки всех юношей 2006 года рождения.

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Именно они должны стать ядром будущей волны, ведь сейчас в регионе уже почти нет свободных лиц, подлежащих мобилизации.

Как мы рассказывали ранее, российские оккупанты начали формировать так называемые кадетские корпуса на временно захваченных территориях Украины и заставляют местных жителей отдавать туда своих детей.

Фото: ГУР