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Факты / Україна

Проводят обыски и угрожают лишить родительских прав: в Бердянске оккупанты заставляют детей ходить в российские школы

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Діти та війна в Україні
Фото: Getty Images

На временно оккупированных территориях, в частности в Бердянске в Запорожье, враг продолжает давить на местных жителей, чтобы они отдавали своих детей в пропагандистские школы.

Об этом сообщают в Центре национального сопротивления.

– К родителям приходят с обысками, чтобы проверить технику на предмет обучения детей в украинских школах онлайн.

Во время обысков им угрожают штрафами и тем, что отберут детей если родители не отдадут их в российскую школу. Если детям уже есть 14 лет, то на них давят, чтобы те получали паспорт РФ, — говорится в сообщении.

Напомним, Россия принудительно удерживает не менее 6 тыс. украинских детей, чтобы осуществить политическое перевоспитание.

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Исследователи из Йельского университета идентифицировали не менее 43 лагеря и другие объекты в оккупированном Крыму и России, где удерживали украинских детей в рамках “широкомасштабной систематической сети”, которой руководит РФ после полномасштабного вторжения в Украину.

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