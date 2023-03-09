На Донбасі окупанти збирають дані про юнаків та готують нову хвилю мобілізації

Березень, 09 в 15:12

Росія готує нову хвилю мобілізації на окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.

– Навесні окупанти почнуть підготовку до нової хвилі мобілізації в тимчасово окупованих районах Луганської та Донецької областей, – йдеться у повідомленні.

За даними ЦНС, окупаційні військкомати вже закликали навчальні заклади подати списки всіх юнаків 2006 року народження.

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Саме вони мають стати ядром майбутньої хвилі, адже наразі в регіоні вже майже немає вільних осіб, які підлягають мобілізації.

Як ми розповідали раніше, російські окупанти почали формувати так звані кадетські корпуси на тимчасово захоплених територіях України та примушують місцевих мешканців віддавати туди своїх дітей.

Фото: ГУР