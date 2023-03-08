Пока что Бахмут стоит: Маляр о словах Столтенберга о возможном падении города

Март, 08 в 19:31

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр прокомментировали заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что Бахмут может упасть в ближайшие дни.

Об этом она сказала в эфире телемарафона Единые новости.

— Дело в том, что это война, и люди, которые обдумывают это, имеют право предполагать разное развитие событий. Я могу единственное сказать, что это неблагодарное дело — прогнозировать о том, чем закончатся те или иные военные действия. Потому что это всегда динамика, и всегда могут быть обстоятельства, которые мы с вами не можем просчитать и предусмотреть. Соответственно, экспертных мнений сейчас много, но мы видим с вами по ситуации, что сколько ни пророчили, что там будет, пока Бахмут стоит, — сказала Маляр.

Она отметила, что сейчас в Бахмуте продолжаются тяжелые бои. Она отметила, что враг преобладает количественно за счет солдат и вооружения, но в этих условиях наши защитники мужественно и фактически паритетно им противостоят.

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Сегодня, 8 марта, перед встречей министров ЕС в Стокгольме генсек НАТО Йенс Столтенберг предположил, что украинская оборона Бахмута в Донецкой области может упасть в ближайшие несколько дней.

По его словам, Россия перебрасывает все больше войск. И хотя оккупантам не хватает качества, они пытаются компенсировать его количеством. Столтенберг подчеркнул, что это не обязательно будет отражать какой-то переломный момент в войне.