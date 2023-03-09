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Факти / Україна

НАТО важко збагнути логіку війни в Україні: в ЗСУ пояснили заяву Столтенберга про “падіння Бахмута”

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Бахмут
Фото: Генштаб ЗСУ

У НАТО не до кінця розуміють війну в Україні, якщо заявляють про можливе падіння оборони Бахмута найближчими днями.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання Сил оборони Сергій Череватий.

За його словами, у НАТО не було досвіду великих воєн, тому їм важко збагнути логіку війни в Україні.

Зараз дивляться

– Остання війна, з якою НАТО мало більш-менш дотичні відносини – це війни в колишній Югославії, які були значно менші за об’ємом, застосуванням військ тощо. Вони (у НАТО, – Ред.) більше звикли до стабілізаційних, навчальних чи миротворчих місій.

Я думаю, що їм до кінця важко збагнути логіку війни тут. Вони чисто прагматично із сухими розрахунками до цього підходять, іноді не розуміють, що українці за рік у війні напрацювали набагато більшу стійкість, нестандартність дій, потужність тактичних рішень. Я думаю, що іншим потрібно це вивчати. Вони вже вивчають, – заявив Череватий.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг перед початком зустрічі міністрів оборони країн ЄС у Стокгольмі заявив, що оборона Бахмута може впасти найближчими днями.

А ось президент України Володимир Зеленський наголосив, що якщо українська армія відступить, то ворогу відкриється дорога для захоплення інших ключових населених пунктів на Донецькому напрямку. Саме тому важливо утримувати Бахмут.

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Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга відповіла, що це невдячна справа – прогнозувати, як закінчаться ті чи інші воєнні дії.

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