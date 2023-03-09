Березень, 09 в 14:48

У НАТО не до кінця розуміють війну в Україні, якщо заявляють про можливе падіння оборони Бахмута найближчими днями.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання Сил оборони Сергій Череватий.

За його словами, у НАТО не було досвіду великих воєн, тому їм важко збагнути логіку війни в Україні.

Зараз дивляться

– Остання війна, з якою НАТО мало більш-менш дотичні відносини – це війни в колишній Югославії, які були значно менші за об’ємом, застосуванням військ тощо. Вони (у НАТО, – Ред.) більше звикли до стабілізаційних, навчальних чи миротворчих місій. Я думаю, що їм до кінця важко збагнути логіку війни тут. Вони чисто прагматично із сухими розрахунками до цього підходять, іноді не розуміють, що українці за рік у війні напрацювали набагато більшу стійкість, нестандартність дій, потужність тактичних рішень. Я думаю, що іншим потрібно це вивчати. Вони вже вивчають, – заявив Череватий.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг перед початком зустрічі міністрів оборони країн ЄС у Стокгольмі заявив, що оборона Бахмута може впасти найближчими днями.

А ось президент України Володимир Зеленський наголосив, що якщо українська армія відступить, то ворогу відкриється дорога для захоплення інших ключових населених пунктів на Донецькому напрямку. Саме тому важливо утримувати Бахмут.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга відповіла, що це невдячна справа – прогнозувати, як закінчаться ті чи інші воєнні дії.