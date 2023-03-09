Март, 09 в 17:27

Российские оккупанты начинают так называемую мобилизацию во временно захваченном городе Мариуполь (Донецкая область).

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он обнародовал “указ”, который подписал марионетка Кремля, глава боевиков “ДНР” Денис Пушилин. По словам Андрющенко, это “документ” о создании так называемых военкоматов в Мариуполе и районе. Он вступил в силу 9 марта.

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Оккупанты планируют осуществить до 1 апреля учет всех мужчин в Мариуполе в возрасте от 17 лет.

– С сегодня вступил в силу указ гауляйтера Пушилина о создании военкоматов в Мариуполе и районе. Кроме того, не просто создание как институции, а именно обеспечение полного учета до 1 апреля всех мужчин от 2006 года рождения, — отметил Андрющенко.

Он уточнил, что выполнение мобилизационных задач РФ должны обеспечить местные “полицаи”.

Андрющенко призвал жителей Мариуполя, которые имеют возможность выехать, сделать это, пока не поздно.

– Привет, новая эра оккупации. Кто еще может бежать – бегите, – написал он.

По информации Центра национального сопротивления, РФ весной готовит новую волну так называемой мобилизации на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. Местные “военкоматы” призвали учебные заведения подать списки юношей 2006 года рождения, которые должны стать ядром будущей волны.

Источник: Telegram-канал Петра Андрющенко