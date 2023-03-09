Березень, 09 в 17:27

Російські окупанти розпочинають так звану мобілізацію в тимчасово захопленому місті Маріуполь (Донецька область).

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він оприлюднив “указ”, який підписав маріонетка Кремля, ватажок бойовиків “ДНР” Денис Пушилін. За словами Андрющенка, це “документ” про створення так званих військкоматів у Маріуполі та районі. Він набув чинності 9 березня.

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Окупанти планують здійснити до 1 квітня облік всіх чоловіків у Маріуполі віком від 17 років.

– Від сьогодні набрав чинності указ гауляйтера Пушиліна про створення військкоматів у Маріуполі та районі. Окрім того, не просто створення як інституції, а саме забезпечення повного обліку до 1 квітня всіх чоловіків від 2006 року народження, – зазначив Андрющенко.

Він уточнив, що виконання мобілізаційних завдань РФ мають забезпечити місцеві “поліцаї”.

Андрющенко закликав мешканців Маріуполя, які мають можливість виїхати, зробити це, поки не пізно.

– Привіт, нова ера окупації. Хто ще може тікати – тікайте, – написав він.

За інформацією Центру національного спротиву, РФ навесні готує нову хвилю так званої мобілізації на окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Місцеві “військкомати” закликали навчальні заклади подати списки юнаків 2006 року народження, які мають стати ядром майбутньої хвилі.

Джерело: Telegram-канал Петра Андрющенка