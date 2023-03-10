Франція та Британія мають намір допомогти Україні розпочати контрнаступ – Макрон
Франція та Велика Британія мають намір допомогти Україні розпочати контрнаступ.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Британії Ріші Сунаком у Парижі.
– Наше бажання в найближчій перспективі – допомогти Україні вистояти та розпочати контрнаступ, який вона бажає вести, – сказав він.
Раніше Сунак заявив, що Франція та Британія підтримують Україну й прагнуть надати нашим воїнам додаткову підтримку, яка матиме вирішальне значення на полі бою.
За словами політика, війна закінчиться за столом переговорів, але це рішення має ухвалити Україна.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 380-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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