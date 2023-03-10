Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Франція та Британія мають намір допомогти Україні розпочати контрнаступ – Макрон

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Еммануель Макрон
Фото: Depositphotos

Франція та Велика Британія мають намір допомогти Україні розпочати контрнаступ.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Британії Ріші Сунаком у Парижі.

– Наше бажання в найближчій перспективі – допомогти Україні вистояти та розпочати контрнаступ, який вона бажає вести, – сказав він.

Раніше Сунак заявив, що Франція та Британія підтримують Україну й прагнуть надати нашим воїнам додаткову підтримку, яка матиме вирішальне значення на полі бою.

Зараз дивляться

За словами політика, війна закінчиться за столом переговорів, але це рішення має ухвалити Україна.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 380-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте
Франція та Британія хочуть домовитися про створення високоточної ударної зброї для України – ЗМІ

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка