Франція та Британія мають намір допомогти Україні розпочати контрнаступ – Макрон

Березень, 10 в 18:57

Франція та Велика Британія мають намір допомогти Україні розпочати контрнаступ.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Британії Ріші Сунаком у Парижі.

– Наше бажання в найближчій перспективі – допомогти Україні вистояти та розпочати контрнаступ, який вона бажає вести, – сказав він.

Раніше Сунак заявив, що Франція та Британія підтримують Україну й прагнуть надати нашим воїнам додаткову підтримку, яка матиме вирішальне значення на полі бою.

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За словами політика, війна закінчиться за столом переговорів, але це рішення має ухвалити Україна.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 380-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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