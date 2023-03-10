Война в Украине закончится переговорами, но сейчас должны дать Киеву преимущество на поле боя — Сунак

Март, 10 в 17:01

Франция и Великобритания поддерживают Украину и стремятся предоставить нашим воинам дополнительную поддержку, которая будет иметь решающее значение на поле боя.

Об этом во время визита в Париж заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, передает Sky News.

— Очевидно, что мы взяли на себя лидерство в предоставлении основных боевых танков, что помогло поощрить других сделать то же самое. Дальнобойное вооружение было еще одной сферой, где мы снова продвинулись вперед, потому что мы считаем, что на этой стадии конфликта такие средства наряду с танками очень важны, — сказал он.

Сунак добавил, что война в Украине, как и все войны, закончится за столом переговоров, но это решение должна принять Украина.

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По его словам, Париж и Лондон хотят расширить свои совместные военные операции со временем.

— Великобритания и Франция стоят бок о бок с Украиной, как и другие страны. Достижением прошлого года стало укрепление блока стран не только в НАТО, не только в Европе, блока, который протянулся через весь мир, — добавил Сунак.

Во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном британский премьер отметил, что Лондон будет обучать украинских морских пехотинцев во время войны в Украине.

В свою очередь Макрон заявил, что Франция и Великобритания делают все, чтобы положить конец войне в Украине и чтобы она не распространилась на другие части мира.