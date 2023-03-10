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Факти / Україна

Обговорили поставки зброї та посилення ППО: Зеленський зустрівся з главою Міноборони Норвегії

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Обговорили поставки зброї та посилення ППО: Зеленський зустрівся з главою Міноборони Норвегії
Фото: Офіс президента

У п’ятницю, 10 березня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом.

Глава держави подякував уряду, парламенту та всьому народу Норвегії за всебічну допомогу Україні.

– Ви підтримуєте нас із першого дня повномасштабної війни. Дуже вам дякую за цей великий крок – боротьбу разом із нами проти агресії й за наш суверенітет і свободу. Ми цінуємо вашу допомогу. Ваша країна справді зробила дуже багато для наших солдатів, для того, щоб вони були сильними на полі бою, – зазначив президент.

Зеленський наголосив, що ключовий пріоритет України – це посилення Збройних сил. Під час зустрічі було обговорено нарощування поставок зброї та пришвидшення отримання вже оголошеної допомоги.

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Також окрему увагу приділили практичним ефективним крокам у контексті посилення протиповітряної та протиракетної оборони України.

Нещодавно Норвегія ухвалила п’ятирічний пакет допомоги Україні на 75 млрд норвезьких крон (майже €7 млрд).

Щорічно Україна отримуватиме близько 15 млрд крон (понад €1,3 млрд). Допомога надаватиметься відповідно до поточних потреб нашої держави.

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Джерело: Офіс президента
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