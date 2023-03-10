Март, 10 в 12:51

Во вторник, 7 марта, в результате артиллерийского обстрела под Бахмутом в Донецкой области погиб бывший офицер Сил обороны Эстонии Иво Юрак.

Об этом пишет издание Postimees.

Отмечается, что это первый эстонец, который воевал на стороне Украины и погиб на этой войне. С осени прошлого года Юрак присоединился к украинскому Интернациональному легиону.

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С изданием Postimees связался друг Иво Юрака и рассказал, что последний раз переписывался с добровольцем 6 марта утром. Но о том, что Юрак в Украине — не знал.

— Я не знаю, как он туда попал. Этой информацией он не делился даже с друзьями. Я познакомился с Иво примерно четыре года назад. Он был моим учеником в одной реставрационной фирме. Очень дружелюбный и жизнерадостный человек. После того как он ушел из компании, мы продолжили общение. Очень грустно, что так получилось, – сказал он.

В Эстонии Иво Юрак был начальником разведки Скаутского батальона и начальником штаба Караульного батальона. В 2016 году Харьюсский уездный суд признал его виновным в разглашении государственной тайны, проведении частной слежки и незаконном обращении с огнестрельным оружием и частично приговорил его к реальному тюремному заключению.

В июле прошлого года сообщалось, что в Донецкой области в боях погибли двое американцев, канадец и один гражданин Швеции.