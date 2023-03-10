Березень, 10 в 12:51

У вівторок, 7 березня, внаслідок артилерійського обстрілу під Бахмутом у Донецькій області загинув колишній офіцер Сил оборони Естонії Іво Юрак.

Про це пише видання Postimees.

Зазначається, що це перший естонець, який воював на боці України і загинув на цій війні. Восени минулого року Юрак приєднався до українського Інтернаціонального легіону.

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Із виданням Postimees зв’язався друг Іво Юрака й розповів, що востаннє листувався з добровольцем 6 березня вранці. Але про те, що Юрак в Україні – не знав.

– Я не знаю, як він туди потрапив. Цією інформацією він не ділився навіть із друзями. Я познайомився з Іво приблизно чотири роки тому. Він був моїм учнем в одній реставраційній фірмі. Дуже доброзичлива і життєрадісна людина. Після того, як він пішов із компанії, ми продовжили спілкування. Дуже сумно, що так вийшло, – сказав він.

В Естонії Іво Юрак був начальником розвідки Скаутського батальйону і начальником штабу Караульного батальйону. У 2016 році Харьюський повітовий суд визнав його винним у розголошенні державної таємниці, проведенні приватного стеження та незаконному поводженні з вогнепальною зброєю і частково засудив його до реального тюремного ув’язнення.

У липні минулого року повідомлялося, що на Донеччині у боях загинули двоє американців, канадець та один громадянин Швеції.